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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

المستثمرون سيعتمدون على الذكاء الاصطناعى أكثر من «حدسهم الداخلى» بحلول 2025

الأحد 14/مارس/2021 - 01:16 م
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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ذكر تقرير صادر عن شركة (جارتنر) أن المستثمرين سيعتمدون على الذكاء الاصطناعي أكثر من "حدسهم الداخلى" بحلول عام 2025، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة انطلاقا من البيانات والمعلومات النوعية التي توفرها لهم شركات التكنولوجيا.

وشركة "جارتنر" هي شركة عالمية للأبحاث والاستشارات تقدم المعلومات والمشورة والأدوات للقادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتمويل، والموارد البشرية يقع مقرها الرئيسي في كونيتيكت بالولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن أكثر من 75% من رأس المال الاستثماري (VC) والمستثمرين في المراحل المبكرة سيعتمدون على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) أكثر من الاعتماد على حدسهم الداخلي أو حتى خبراتهم المتراكمة عند اتخاذ قرارات تتعلق باستثماراتهم.

وقال "باتريك ستاكيناس"، مدير الأبحاث الأول في شركة " جارتنر"- في بيان: "من المستحيل أن يتمكن (الحدث الداخلي) للمستثمر، أو تجربته الشخصية أن يلعبا دورًا في تمكين المستثمر من اتخاذ قرارات الاستثمار"، وذلك في الوقت الذي ستتحول معه الوسائل التقليدية في اتخاذ القرار إلى الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.

وأضاف: "من المنتظر أن يتحول مستثمرو رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة (PE) إلى الاستفادة من رؤى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات".

وتتوقع شركة"جارتنر" أنه بحلول عام 2025، سيصبح مستثمر رأس المال الاستثماري أو المستثمر الخاص المجهز بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي أمرًا شائعًا.

وبحسب "جارتنر" فسيتم استخدام هذه البيانات بشكل متزايد لبناء نماذج متطورة يمكنها تحديد الجدوى والاستراتيجية والنتائج المحتملة للاستثمار في فترة زمنية قصيرة بشكل أفضل"، مشيرة إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي الحالية قادرة بالفعل على تقديم رؤى حول رغبات العملاء والتنبؤ بالسلوك المستقبلي.

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