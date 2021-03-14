مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بـ 0.67 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (45ر3726) نقطة مرتفعًا بـ (9ر24) نقطة وبنسبة (67ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (51ر3701) نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و(780) ألفًا و(253) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (6 ر23) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(440) ألفًا و(545) ريالًا عمانيًا.