«البترول»: تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز بـ1500 قرية ضمن «حياة كريمة»

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديوكونفرانس، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 20212022.وأكد الملا خلال الاجتماع أنَّ الدعم المستمر من القيادة السياسية كان له أكبر الأثر في وضع استراتيجيات طموحة بآليات تنفيذ ديناميكية مستحدثة ساهمت بشكل كبير في النجاحات المتحققة بقطاع الغاز الطبيعى بمختلف مجالاته داخليًا وخارجيًا.وأضاف الملا أنَّ التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الغاز الطبيعى كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز اقليمى للطاقة يعطي مصر ميزة تنافسية في المنطقة كما يعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية، الأمر الذي يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج.وأكد أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعى المصري كقطاع رائد في منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات وتطبيق التحول الرقمى وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار.وأشار إلى أنَّ قطاع الغاز الطبيعى كان له وجود مهم في المدن الجديدة التي تنشئها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة متمثلًا في تنفيذ الشبكات الرئيسية للغاز إلى هذه المدن لإمداد مناطقها السكانية والصناعية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة والمساهمة في توفير الخدمات الحضارية لهذه المدن.ولفت إلى أنَّ النجاح مؤخرًا في حل قضايا التحكيم يعد تأكيدًا على مصداقية مصر أمام شركاؤها في قطاع البترول والغاز وبمثابة مرحلة جديدة بدون أي تراكمات أو مديونيات على هذا القطاع.وجرى استعراض أهم نتائج أنشطة صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 20202021، حيث أوضح الدكتور مجدي جلال، رئيس شركة إيجاس، أنه جار تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل البالغة إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية على مدار العام ليبلغ إجمالي ما تم توصيله منذ يولية 2013 وحتى الآن نحو 5ر6 مليون وحدة سكنية وهو مايفوق ما تم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5ر5 مليون وحدة، هذا بالإضافة إلى التوسع في إمداد المصانع بالغاز وإحلاله كوقود في السيارات.وأشار إلى الانتهاء من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئرًا استكشافية، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالى 3 آبار بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج.وأشار إلى إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهاءها.كما استعرض المستهدف تنفيذه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي 20202021 في مختلف الأنشطة.وتم خلال الجمعية العامة استعراض أهم ملامح مشروع الموازنة التخطيطية لعام 20212022 لأنشطة الغاز المختلفة، فضلًا عن التوسع في انشاء محطات تموين السيارات للعمل بالغاز في إطار التكليفات الرئاسية للتوسع في هذا المشروع بالإضافة للإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لتوصيل الغاز للمخابز، وتنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1500 قرية فى إطار مبادرة حياة كريمة.وذكر أن من المستهدف إمداد جميع قطاعات الاستهلاك المحلى بنسبة 100% من الغاز الطبيعى واستمرار الوفاء بالالتزامات التعاقدية حيث من المخطط ان يمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 6ر57% من اجمالى الاستهلاك المحلى والقطاع الصناعى حوالى 5ر23% والباقى موزعًا على قطاع الاستهلاك المنزلى وتموين السيارات وقطاع الصناعات البترولية والمشتقات.وفى مجال البحث والاستكشاف والانتاج فمن المخطط الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالى استثمارات حوالى 7ر377 مليون دولار، ومن المخطط تحقيق معدلات انتاج للغاز الطبيعى تصل الى 2ر7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا و100 الف برميل متكثفات.حضر اعمال الجمعية المستشار شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ورؤساء جهاز شئون البيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التنمية الصناعية ومعهد بحوث البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ووكيل اول وزارة المالية وعميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ونواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والعمليات والمشروعات والتجارة الداخلية والمالية والإدارية والسلامة والصحة المهنية وتكنولوجيا المعلومات.