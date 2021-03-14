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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الكينج ضيف «صاحبة السعادة» غدًا

الأحد 14/مارس/2021 - 01:14 م
محمد منير
محمد منير
دعاء عبد المقصود
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يحل الكينج محمد منير، فى أول ظهور له بالبرامج التليفزيونية بعد غياب طويل، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، مع النجمة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، بدءا من غد الاثنين، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويستضيف برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس لأول مرة الكينج محمد منير فى لقاء يذاع على 4 حلقات لمدة أسبوعين، على أن تكون أولى الحلقات، غدا الاثنين، وثانى حلقة بعد غد الثلاثاء، على أن تكون الحلقتان المتبقيتان الأسبوع الذى يليه.

وتعد هذه المرة الأولى التى يذاع 4 حلقات لفنان في برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قرر فريق عمل البرنامج أن تكون هذه الحلقات بمثابة تكريم لمشوار الكينج محمد منير الفني، والتى يتحدث خلالها عن المحطات الفارقة فى مشواره الفنى، كما سيقدم فى الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية.
الكينج ضيف «صاحبة السعادة» غدًا
الكينج ضيف «صاحبة السعادة» غدًا
الكينج ضيف «صاحبة السعادة» غدًا
الكينج ضيف «صاحبة السعادة» غدًا
الكينج ضيف «صاحبة السعادة» غدًا
الكينج ضيف «صاحبة السعادة» غدًا

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