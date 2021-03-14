إقليم كردستان العراق يسجل 392 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأضاف الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأحد، أن الفرق الطبية سجلت 7 وفيات، و155 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان وصل إلى 112 ألفا و695 إصابة، شفي منهم 105 آلاف و451 حالة، وتوفي 3564 شخصا.