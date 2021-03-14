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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 52 قضية تموينية متنوعة و721 عبوة خمور فى سوهاج

الأحد 14/مارس/2021 - 01:38 م
قضية تموينية
قضية تموينية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل

وأسفرت الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة قسم طهطا لإدارته منشأة دون ترخيص، وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "721" عبوة خمور مختلفة الأنواع والأحجام بقصد الغش والتدليس، تم ضبط صاحب محل بقالة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لبيعه سجائر بأزيد من السعر المقرر، وتم ضبط " 12" علبة سجائر.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، " 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"5" قضية عدم حمل شهادة صحية، و" 3 " قضية توقف عن إنتاج المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و" 3 " قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و" 4 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و"6 " قضية عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 3 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وجار الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.

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