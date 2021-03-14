الرئيس الصربى يغادر المنامة بعد مباحثاته مع العاهل البحرينى

غادر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مملكة البحرين بعد إجرائه مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، أن الرئيس الصربي أجرى خلال زيارته مباحثات تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.