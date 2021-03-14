إقبال على طلبات عدم حضور الدراسة بمدارس بنها

شهدت مدارس إدارة بنها التعليمية إقبالا من أولياء الأمور للتوقيع على إقرارات عدم حضور أبنائهم التلاميذ للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ اليوم.فيما أجرى عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية جولة على مدرسة حمود عبد العظيم الإعدادية بكفر فرسيس ومدرسة الشهيد حماده أحمد عبد العظيم الإبتدائية بكفر فرسيس للاطمئنان علي انتظام الدراسة وتكريم الفائزين في مسابقة وطني في قلبي.فيما انتظمت الدراسة بمدارس بمحافظة القليوبية في اول ايام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 2021 وسط إقبال متوسط ببعض المدارس اثر الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وتابع مديري الإدارات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية من خلال جولات مبدانية انتظام الدراسة.