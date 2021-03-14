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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

الأحد 14/مارس/2021 - 12:57 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا اليوم، يرافقه نائبه، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور علي عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

وجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بضرورة التشديد على المدارس بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتهوية الجيدة للفصول والتباعد الاجتماعي.

كما شدد المحافظ على ضرورة قياس درجات حرارة جميع الطلاب، مع تعقيم وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه بشكل يومي، والعمل على تقليل الكثافات بين الطلاب داخل الفصول، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، للحفاظ على سلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية من الطلاب أو المعلمين أو الإداريين.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قد أنهت كافة الاستعدادات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن المدارس مجهزة بأجهزة كشف الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية.
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس
محافظ المنيا يتابع انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس

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