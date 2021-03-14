استخراج 120 إفادة للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، بالإضافة إلى استمرار وتكثيف الجهود الخاصة بمتابعة كافة المنشات والتأكد من الالتزام بكافة سبل السلامة والصحة المهنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وفي السياق، أكد السيد الخطيب، مدير مديرية القوى العاملة، أنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري استخراج 120 إفادة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وكذا 915 شهادة قياس مهارة ومثلها كارنية مزاولة مهنة، كما تم التنسيق مع مكاتب السلامة والصحة المهنية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير لنحو 120 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، مع تلقي 8 شكاوى طلب عمل من المواطنين وإحالتهم لمنطقة دمنهور لعرض فرص العمل عليهم بالقطاع الخاص، وتخريج 22 متدربا على دورتين بمجال التدريب المهني وهما تفصيل وخياطة ومهنة الكهرباء.