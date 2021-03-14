«الكُتّاب».. مركز إعادة إحياء حفظ القرآن الكريم لأطفال الغردقة

في أحد المناطق الشعيبة بمدينة الغردقة، يجلس الشيخ الديب بين تلاميذه الصغار متوسطًا بينهم، ليري ويراقب بعينه هؤلاء الأطفال الذين أتوا إليهِ ليحفّظهم آيات القران الكريم، بأعمارٍ متفاوتة ما بين خمس سنوات وحتى الثانية عشر، منهم من جاء لحفظ القرآن قبل تعلم القراءة، ومنهم من هو في أولى سنواته التعليمية، محملين برسائل ذويهم بضرورة حفظ القرآن بطريقةٍ صحيحة.هُنا استقبل الشيخ محمد الديب؛ أطفاله الذي يرى فيهم أبناءه الصغار ليبدأ في تلقينهم بعض الآيات القرآنية وتعليمهم نُطقها الصحيح ومراجعة ما تم تلقينه لهم سابقًا، ممسكًا بيدهِ مُصحفًا ويرتّل عليهم بعض الآيات ليتسابق الاطفال لترتيلها خلف شيخهم، بصوتٍ ملائكي وضوضاء الصغار منهم ممن لم يستطيعوا فهم الآيات وترديدها خلفه.يقول الشيخ محمد الديب، إن الأطفال يأتون إلى الكُتاب لتحفيظهم القرآن بطريقة صحيحة، بشكلٍ يومي، بمواعيد ثابتة يوميًا، عقب صلاة العصر، يجتمع هؤلاء الأطفال ويتسابقون لتسميع ما تم حفظه من الدروس السابقة، مؤكدًا أنه هنا أطفال منهم حفظوا أجزاء كاملة وهم في أعمار صغيرة أكبرهم يبلغ ثماني سنوات.ويستطرد الشيخ محمد، قائلًا: "تعليم الكُتاب مختلف عن تعليم المدارس اتربينا عليه، وبنشعر فيه بهيبة وقوة وتركيز على خلاف غيرة من أماكن التحفيظ الأخرى"، لافتًا إلى أن تحفيظ القرآن الكريم للأطفال ليس سهلًا كونهم لايجيدون القراءة بشكلٍ صحيح، إلى جانب صغر سنّهم لكن هُناك إعانة إلهية، تعين المحفظ والتلميذ معنًا.وأضاف أن تحفيظ القرآن على يد شيخ أفضل من السماع والتعليم عن بُعد بالوسائل الحديثة من تسجيلات صوتية أو غيرها، كون هُناك تركيز أكثر ومتابعة مستمرة، بجانب حرص الطفل على الحفظ استعدادًا لأسئلة شيخة له.وعن إنشاء ومقرّ الكُتاب لتحفيظ القرآن الكريم التي ساهم بهِ بعض شباب المنطقة الشعبية بالغردقة "زرزارة" يقول محمد الجزار، المبادرة جاءت بشكلٍ رئيسي لتشيجع النشئ على حفظ القرآن بالتعاون مع محفظي القرآن الكريم التابعين للأزهر الشريف بالمنطقة للحفاظ على الأطفال واستفادتهم بحفظ القرآن وتعلم صحيح الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن عدد من ابناء المنطقة تبرعوا ببناء قطعة أرض فضاء وتخصيصها كمقر للكُتاب لتحفيظ الأطفال القرآن بالمجان دون أي مقابل مادي.