ارتفاع معدل إصابات كورونا في باكستان بـ5.36%

سجل معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان، ارتفاعا بنسبة 5.36% بعد أن بلغ معدل الإصابات 2000 حالة يوميا، وذلك لأول مرة منذ عدة أشهر.وفقا للإحصاءات الرسمية التي أعلنتها الحكومة، فقد تم تسجيل 53 حالة وفاة، بينما ثبتت إيجابية 2258 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك من بين 42 ألفا و164 اختبارا لفيروس كورونا.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في باكستان إلى 13 ألفا و377 حالة، بينما زاد العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 597 ألفا و497 حالة.. فيما ارتفعت حالات الشفاء بالبلاد إلى 566 ألفا و492 حالة.وبحسب وسائل إعلام باكستانية، فقد شهدت البلاد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد أن قررت السلطات الباكستانية تخفيف بعض القيود المتبعة الشهر الماضي.وقررت الحكومة الخميس الماضي إعادة تطبيق العديد من القيود وذلك عقب اجتماع مركز القيادة والتشغيل الوطني، بسبب المخاوف من موجة ثالثة جديدة لفيروس كورونا.وتضمنت القرارات الجديدة التي اتخذها اجتماع مركز القيادة والتشغيل الوطني، الالتزام الصارم بارتداء الكمامات في جميع الأماكن وتطبيق سياسة العمل عن بعد بنسبة 50%.ونصت القرارات أيضا على إغلاق جميع الأنشطة التجارية الساعة العاشرة مساء، وإغلاق المتنزهات الترفيهية في جميع أنحاء البلاد في الساعة السادسة مساء كما تم إلغاء القرارات السابقة بالسماح بإقامة حفلات الزفاف، وتناول الطعام في الأماكن المغلقة، وافتتاح دور السينما والأضرحة.