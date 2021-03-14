طرح موقع لتنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالمنصورة الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على طرح موقع مقترح للاستثمار بمدينة المنصورة الجديدة، بنشاط مدرسة تعليم أساسي، بمركز الخدمات الفاصل بين المرحلتين الأولى والثانية.وأوضح رجب، في بيان للوزارة، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 30% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع أرضي و٣ أدوار متكررة، وبردود 6 أمتار من جميع الجهات، ويتم الالتزام باشتراطات هيئة الأبنية التعليمية، كما أن مدة تنفيذ المشروع ٥ سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.وأكد أن ذلك يأتى في إطار توفير الخدمات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أن المساحة المقترحة لتنفيذ المشروع تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.