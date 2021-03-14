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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار

الأحد 14/مارس/2021 - 01:01 م
محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتي
المنيا ـ على حسين
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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور حمد سعيد الشامسي السفير الإماراتي بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين، واستعرض المحافظ مع السفير الإماراتى أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار، موضحا أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، حيث ستحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام. ودعا المحافظ إلى استكمال وتعميق التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في كافة المجالات خاصة في مجال الاستثمار والمناطق الصناعية، حيث يجري على أرض المنيا إنشاء مصنع سكر القناة بمركز ملوي وهو أحد أهم المشروعات الكبرى الزراعية والصناعية بالشرق الأوسط، باستثمارات مصرية- إماراتية.

من جانبه، أكد السفير الإماراتي أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية وإستراتيجية، مشيدا بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية.

كما أشاد السفير بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تحققت إنجازات، تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشاريع عملاقة.

وأعرب السفير الإماراتي عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بأنها "مدينة جميلة" ذات مناظر طبيعية جميلة، بالإضافة إلى عظمة الآثار على أرضها وتنوعها من حيث اختلاف العصور.
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار
محافظ المنيا يستقبل السفير الإماراتى لدعم فرص الاستثمار

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