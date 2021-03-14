الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع مصر لتعزيز حقوق الطفل ووقف زواج الأطفال

قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن برنامج التربية الأسرية الإيجابية سيعود بالنفع على المستفيدين من تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز الشراكة مع مصر.وأضاف برجر، أن الاتحاد ساهم من خلال تمويل مشاريع خاصة بتعليم الأطفال ووضع برامج التربية الأسرية وتعزيز البحوث لتحسين الجودة، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الطفل، كما أنه أسس برامج لتقديم التعليم والغذاء للأطفال ووقف ظاهرة زواج الأطفال والتخفيف من أثار كورونا على الأطفال.من جهته، قال جيرومي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن نسبة التحاق الأطفال بالحضانات منخفضة، مشيرا إلى أن 38% فقط ملتحقين بالحضانات من سن 3 إلى 5 سنوات.وأضاف ممثل اليونسيف، أن مصر تبذل الكثير من الجهد من أجل التصدى لتحديات أخرى توثر على نمو الطفل مثل العنف ضد الأطفال وعدم المساواة بين الأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن الأطفال الذين يحصلون على حنان هم الأكثر كسلا لتحسين إمكانياتهم التنموية.جاء ذلك في أثناء إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي برنامج التربية الأسرية الإيجابية، والذي ينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بحضور كل من السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، جيرومي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وممثلي الوزارات الشريكة وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.