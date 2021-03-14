تحت شعار «الخِلفة مسؤولية» حملة تثقيفية للحد من الزيادة السكانية بالبحيرة

أطلق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حملة تثقيفية تحت شعار "الخِلفة مسؤولية، شارك في التنمية"، وذلك للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتهدف الحملة إلى خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة، وكذا تمكين الشباب والمرأة عن طريق زيادة أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظة من خلال تضافر الجهود بين الجهات المعنية (الحكومية والأهلية) مما ينعكس إيجابيا على كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة.وأفادت الدكتورة كريمة السلاموني مدير وحدة السكان بالمحافظة أن الحملة تأتي نتيجة لاهتمام السيد اللواء المحافظ بتطوير منظومة العمل السكاني بالمحافظة والوقوف على أوضاع السكان والعمل على تحسينها، كما أن الحملة تعد تتويج للشراكات بين العديد من الجهات لتوحيد الجهود.ومن المقرر أن تغطي الحملة جميع مراكز المحافظة من خلال ندوات تثقيفية وقوافل سكانية وكذا نشر توعية إلكترونية على الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة وصفحات المراكز والمدن والمديريات.