193 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

شن عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاما لباحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم المتطرف غليك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت أوقاف القدس بأن 193 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية استفزازية، وسط دعوات جديدة لتكثيف الاقتحامات.وفي السياق، أدى عدد من المستوطنين طقوسا تلمودية في ساحة الغزالي عند باب الأسباط أحد مداخل باحات الأقصى.