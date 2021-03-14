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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحويل «إيزيس التخصصي» بالأقصر لمركز خدمات الأمومة والطفولة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:42 م
إيزيس التخصصي
إيزيس التخصصي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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عقد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلواني، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الهيئة بفرع الأقصر، لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

يأتي ذلك في إطار متابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر منذ منتصف فبراير 2021.

ووفقًا لبيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، شدد المدير التنفيذي على ضرورة متابعة تطبيق برامج وتدابير مكافحة العدوى داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة، التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع التأكيد على وجود نقطة فرز بكل وحدة ومركز طبي بشكل يومى، لفرز المواطنين في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأصدر التلواني تعليماته بتشغيل الحضانات كليًا إضافة إلى تشغيل كافة العيادات الخارجية بمستشفى ايزيس في غضون 7 أيام، حيث من المقرر أن يصبح مستشفى "إيزيس التخصصي"، بعد تجهيزه مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

ووجه التلواني بسرعة توفير الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب الصعيد، وذلك سواء بالندب أو التعاقد، بهدف إمداد الوحدات والمراكز الطبية بالقوى البشرية المؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة، بما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين.

وأكد على ضرورة متابعة كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات لمتابعة مدى توافر المخزون الدوائي أو المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على أكمل وجه مشددًا على توفير ما ينقص من مستلزمات.

جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمحافظة الأقصر، أمس، حيث شملت الجولة الميدانية زيارة مستشفيي الكرنك الوظائف وإيزيس التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي، للاطمئنان على كفاءة التشغيل والوقوف على معايير الجودة المقدمة المنتفعين بالمنظومة بمحافظة الأقصر.
تحويل «إيزيس التخصصي» بالأقصر لمركز خدمات الأمومة والطفولة
تحويل «إيزيس التخصصي» بالأقصر لمركز خدمات الأمومة والطفولة
تحويل «إيزيس التخصصي» بالأقصر لمركز خدمات الأمومة والطفولة
تحويل «إيزيس التخصصي» بالأقصر لمركز خدمات الأمومة والطفولة
تحويل «إيزيس التخصصي» بالأقصر لمركز خدمات الأمومة والطفولة
تحويل «إيزيس التخصصي» بالأقصر لمركز خدمات الأمومة والطفولة

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