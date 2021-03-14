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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: برنامج «التربية الأسرية» يستهدف 2.4 مليون أسرة ضمن «تكافل وكرامة»

الأحد 14/مارس/2021 - 12:41 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ولاء جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ برنامج «التربية الأسرية الإيجابية» يستهدف 2.4 مليون أسرة ضمن «تكافل وكرامة».

وأضافت «القباج» خلال الإعلان عن إطلاق برنامج «التربية الأسرية»، بحضور كل من السفير كريستيان برجر - رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وجيرومي هوبكنز - ممثل  منظمة اليونيسف في مصر وممثلي الوزارات الشريكة وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة  وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة والأسرة.

وأوضحت أن عدد إلحاق أطفال «تكافل وكرامة» بالمدارس بلغ ٩٩% وهو ما يدل على نجاح الدولة في توجيه الأسر وتغيير وعيهم.

وأشارت إلى أنه قبل إطلاق برنامج «التربية الأسرية الإيجابية» بالتعاون مع اليونيسف والجهات الشريكة قمنا بعمل استطلاع رأي وقمنا بتكوين إحصائيات انطلقنا من خلالها.

وأضافت أنَّ أهم محاور التربية التي تتبناها وزارة التضامن هي: التربية البدنية السليمة، التربية والإشباع العاطفي، الأفكار والمعتقدات، السلوكيات والمهارات التي يتعلمها الأطفال والتي تعكس نفسها بوجود العلاقات السليمة، ضبط السلوك بالطرق الإيجابية.

وأكدت أن كل هذه المحاور لا بد أن تقترن بالمساواة بين الولد والبنت.

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