تنظيم مسابقة عباقرة الكليات بجامعة بنها

أعلن الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب عن تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي مسابقة عباقرة الكليات 2021 تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.وأشار "سمير" إلى أن الجامعة تقدم كافة الدعم للأنشطة الطلابية لما تحققه من تواصل بين الطلاب في مختلف الكليات وتساعدهم على الارتقاء بالجوانب السلوكية والاجتماعية والثقافية لهم.ومن جانبه، أشار الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة إلى أن مسابقة عباقرة الكليات 2021 تنظم لأول مرة بالجامعات المصرية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات فى الفترة من ٢٨ مارس حتى ١ أبريل ٢٠٢١.وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة بأنه مسموح بحضور طلاب مشجعين لا يزيد عن ٣٠ طالبا من كل كلية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب.