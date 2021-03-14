مسؤول ألماني: تقليص توريدات لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا يدمر الثقة

انتقد وزير الصحة المحلي لولاية بافاريا الألمانية تقليل توريدات لقاح "أسترازينيكا" من قبل الشركة المصنعة له.وقال كلاوس هولتشك لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن ذلك "غير مقبول على الإطلاق" ويدمر الثقة بشكل كبير.وأضاف أن شركة الأدوية البريطانية-السويدية بررت تقليص التوريدات بقيود التصدير الخاصة بدول أخرى، وقال: "ولكن لا يمكن أن تكون قيود التصدير على حساب الناس".يشار إلى أن ولاية بافاريا تعتزم بدء التطعيم على أيدي أطباء الأسر في المناطق الحدودية بصفة خاصة في الأول من أبريل القادم.وقال وزير الصحة المحلي: "من المهم أن يأتي اللقاح الذي تم الإعلان عنه في بداية أبريل وأن يتم توريده سريعا على كل المستويات".يذكر أن شركة "أسترازينيكا" أعلنت أول أمس الجمعة توريد 100 مليون جرعة فقط من اللقاح إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى منتصف العام بدلا من الـ 220 مليون جرعة التي كان تم تحديدها مؤخرا.