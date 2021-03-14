طلاب طب بنها يشتكون من «الباثولوجي»: لم يراع البعد الاجتماعي وتعطيل الدراسة

اشتكى عدد من طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة بنها من صعوبة امتحان مادة الباثولوجي.وقالوا إن الامتحان جاء بأسئلة لا علاقة لها بالمنهج، ولم تراعي أن الدراسة كانت شبه معطلة، ولم يراعي واضعو الأسئلة البعد العلمى ولا البعد الاجتماعي، مطالبين عميد الكلية بالتدخل السريع والفوري لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.من جانبه، أوضح الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب ببنها، أن امتحان الباثولوجي جاء ضمن النظام الجديد للامتحانات "الموديول"، وهو أنه لا يوجد بالامتحان مادة واحدة وإنما مجموعة مواد، ومادة الباثولوجي كانت تمثل من 40 إلى 45% فقط من الامتحان.وقال في تصريحات صحفية أن المحتويات الدراسية جميعها تم شرحها عبر النظام "الهجين" وهو حضور الطلاب في السكاشن ٣ أيام بالإضافة إلى الأون لاين، ورفع كافة المحتويات الدراسية عبر قناة الكلية على "اليوتيوب"، منوها إلى أن الكلية تابعت ذلك جيدا خلال الفترة الماضية.واستطرد أنه يتابع يوميا الامتحانات والشكاوى منه فردية، ولا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وبالرغم من ذلك سيتم أخذ عينة من الأسئلة لتقييم الأمر عبر لجنة محايدة واتخاذ الإجراء المناسب لأن الكلية في الأساس تسعى لمصلحة الطلاب والمرضى.في نفس السياق، أعلنت كلية الطب بجامعة بنها عن افتتاح عالمي وتاريخي للجزء الثاني من الكورس التدريسي لقسم العظام بطب بنها على مدار 4 ساعات، وبحضور أكثر من 1500 جراح عظام من مصر والعالم وبوجود 10 محاضرين من قمم جراحة العظام في مصر وتونس والإمارات وأيرلندا وإنجلترا والبرازيل.وشارك في الافتتاح الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي، ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية الدكتور جمال حسني.وأعرب الدكتور مصطفي القاضي عن سعادته بتميز ونجاح الكورس التدريسي الثاني لقسم العظام بمشاركة أكثر من ٧٢ دولة لجامعة بنها، مقدما بالشكر للقائمين عليه.