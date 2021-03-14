«حقك تنظمى» تنطلق فى 9 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة عن إطلاق حملة تنشيطية موسعة لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»، ابتداءً من اليوم الأحد حتى يوم 25 مارس، على مستوى 9 محافظات (الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط) وذلك بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظات المستهدفة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تنطلق من اليوم الأحد وحتى يوم 18 من شهر مارس الجاري، لتجوب نصف الإدارات بكل محافظة من المحافظات الـ 9، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الفترة من يوم 21 وحتى يوم 25 من الشهر نفسه، لتستكمل باقي الإدارات الصحية بذات المحافظات، وذلك لضمان المتابعة للتأكد من تقديم الخدمة للمستهدفين على المستويين المحلي والمركزي، من خلال الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.وأشارت إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيي النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.