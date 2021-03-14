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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: استمرار تراجع تأييد الألمان لاتحاد ميركل المسيحي

الأحد 14/مارس/2021 - 12:34 م
ميركل
ميركل
وكالات
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أظهر استطلاع حديث استمرار تراجع تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وجاء في استطلاع "زونتاجسترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "قنطار" أسبوعيا لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد أن تأييد المواطنين للاتحاد تراجع بنسبة نقطة مئوية وبلغ 31 بالمئة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة تقل على ما كان عليه الاتحاد بإجمالي خمس نقاط مئوية مقارنة ببداية العام الجاري، وهي أقل نسبة للاتحاد منذ 21 مارس عام 2020.

وبحسب الاستطلاع، ظل تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم عند نسبة 16 بالمئة للأسبوع الرابع على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم الاشتراكيين الديمقراطيين والاتحاد المسيحي المكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وظل تأييد الألمان لحزب الخضر عند نسبة 19 بالمئة، فيما فقد كل من الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار المعارض نقطة مئوية، وتراجعا الاثنان إلى 8 بالمئة، بحسب الاستطلاع.

أما حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض، فقد زاد تأييد المواطنين له بنسبة نقطة مئوية وبلغ 11 بالمئة.

يذكر أن تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي كان يبلغ 24 بالمئة في استطلاع "زونتاجسترند" مطلع عام 2020، وكانت هذه أقل نسبة تأييد للاتحاد منذ 2018 ولكن مع تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد زادت نسب تأييد الاتحاد، ووصل إلى أعلى قيم تأييد له في نهاية مايو بواقع 40 بالمئة.

يشار إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" يوم 26 سبتمبر القادم. وسوف تقام انتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس اليوم الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع "زونتاجسترند" شمل 23378 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 4 و10 مارس الجاري.

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