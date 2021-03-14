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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا

الأحد 14/مارس/2021 - 12:33 م
إزالة 5 تعديات بالبناء
إزالة 5 تعديات بالبناء
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، 5 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية قامت اليوم بتنظيم حملة نجحت في إزالة 5 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة قيراط و12 سهما بحريا بشارع مدرسة الصناعة خلف قاعة حورس والمدينة المنورة وقرية متوشلح بمدينة بني مزار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء العشوائي بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء بكل حزم وحسم وإحالة المخالفين للنيابة.

إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا
إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا

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