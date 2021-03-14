إزالة 5 تعديات بالبناء المخالف ببني مزار في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأحد، 5 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية قامت اليوم بتنظيم حملة نجحت في إزالة 5 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على مساحة قيراط و12 سهما بحريا بشارع مدرسة الصناعة خلف قاعة حورس والمدينة المنورة وقرية متوشلح بمدينة بني مزار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات والبناء العشوائي بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء بكل حزم وحسم وإحالة المخالفين للنيابة.