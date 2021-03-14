إحالة فتاة «التيك توك» مودة الأدهم للجنايات بتهمة «الاتجار بالبشر»

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام الأول، اليوم الأحد، إحالة مودة الأدهم فتاة «التيك توك» - محبوسة - إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر.كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت الثلاثاء قبل الماضي، ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.