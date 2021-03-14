تدخل لإنهاء مشاجرة في السلام فقُتِل بـ«ضربة مطواة»

لقي شاب مصرعه إثر تدخله لإنهاء مشاجرة بين جاره وآخر، وأثناء ذلك قام أحدهما بطعنه بسلاح أبيض «مطواة»، أودى بحياته.تم نقل المتوفى لمستشفى السلام والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مستشفى السلام، بوصول المدعو "أ. ا"، 23 عاما، متوفى إثر طعنه أسفل البطن.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو " ك. ح"، 50 عاما.وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه أثناء محاولته إنهاء مشاجرة للمتهم مع آخر، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض (مطواة)، أودى بحياته.