إيرلندا توصي بتعليق استخدام لقاح «استرازينيكا»

أوصت السلطات الصحية في ايرلندا الأحد بتعليق "احترازيا" استخدام لقاح استرازينيكا ضد كوفيد-19 بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في النرويج، من دون التأكد في هذه المرحلة من وجود رابط مع عملية التلقيح.وأوصت اللجنة المكلفة برنامج التلقيح في إيرلندا باتخاذ هذا الإجراء الذي بات يُطبق في دول عدة "وقائيا" اعتبارا من صباح الأحد.