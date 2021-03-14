«الهيدروجين الأخضر».. عضو جديد من مصادر الطاقة المتجددة

دخلت مصر عصر الطاقة الجديدة والمتجددة بكل طاقتها، حيث توسعت خلال السنوات الماضية في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء العملاقة بهدف التصدير؛ أيضًا توسعت في البحث والاكتشافات البترولية والغاز أيضًا؛ وكان آخر مشروعات الحكومة في تنويع إنتاج مصادر الطاقة المتحددة هو الدخول في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.حيث وقّع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، اتفاق للبدء في تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير.وفي هذا المجال توضح دكتورة وفاء على، أستاذ الأقتصاد بجامعة السويس وخبيرة أسواق الطاقة؛ أن الهدروجين الأخضر هو التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الآلات لتحليل المياه إلى عنصرية الأوكسجين والهيدروجين دون أي نواتج ثانوية؛ وهو تعتبر مرحلة جديدة تدخلها مصر لإنتاج الطاقة النظيفة وهو ماتسعى إليه الحكومة في تنويع مصادر الطاقة وهو ما يحظى بإهانات القيادة السياسية.ولفتت أستاذ الطاقة أن من مميزات عنصر الهيدروجين كمصدر من مصادر الطاقة أنه غير ملوث وغير ضار بالبيئة مثل الفحم وغيره من مصادر الطاقة التقليدية؛ حيث تسعى الدولة أن يكون لديها مزيد من مصادر الطاقة المتجددة بما يمثل 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035؛ حيث تمتلك مصر القدرة على امتلاك هذه الصناعة بدءًا من الألات نهاية بالعنصر البشري.وتقول إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يدعم أهداف الأمم المتحدة المستدامة ال 17 ومنها توفير حياة نظيفة وهو ما يتقابل مع رؤية مصر واستراتيجيتها لعام 2030 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل الإنبعاثات الكربونية؛ ودخول مصر مرحلة تصنيع الهيدروجين الأخضر يخدم الوصول لهذه النتائج.وتفرق د. وفاء علي بين الهيدروجين الأخضر والأخر الأزرق والرمادي، أن الأخضر ليس له أثار جانبية ضارة على البيئة بخلاف النوعين الأخرين؛ أيضًا يمتاز الأخضر بقيمته الاقتصادية العالية على الدخل القومي فالطلب العالمي عليه يقدر حاليًا ب60 مليون طن سنويا، ومن المحتمل يزداد الطلب عليه بحلول عام 2025 إلى 2030؛ أيضًا سيزداد الاستهلاك العالمي الهيدروجين الأخضر ل 350 مليون طن بقيمة 300 مليار دولار ؛ كما سيوفر نحو 400 ألف فرصة عمل.