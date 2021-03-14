رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«الهيدروجين الأخضر».. عضو جديد من مصادر الطاقة المتجددة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:28 م
الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر
إيمان عامر
طباعة
دخلت مصر عصر الطاقة الجديدة والمتجددة بكل طاقتها، حيث توسعت خلال السنوات الماضية في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء العملاقة بهدف التصدير؛ أيضًا توسعت في البحث والاكتشافات البترولية والغاز أيضًا؛ وكان آخر مشروعات الحكومة في تنويع إنتاج مصادر الطاقة المتحددة هو الدخول في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

حيث وقّع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، اتفاق للبدء في تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير.

وفي هذا المجال توضح دكتورة وفاء على، أستاذ الأقتصاد بجامعة السويس وخبيرة أسواق الطاقة؛ أن الهدروجين الأخضر هو التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الآلات لتحليل المياه إلى عنصرية الأوكسجين والهيدروجين دون أي نواتج ثانوية؛ وهو تعتبر مرحلة جديدة تدخلها مصر لإنتاج الطاقة النظيفة وهو ماتسعى إليه الحكومة في تنويع مصادر الطاقة وهو ما يحظى بإهانات القيادة السياسية.

ولفتت أستاذ الطاقة أن من مميزات عنصر الهيدروجين كمصدر من مصادر الطاقة أنه غير ملوث وغير ضار بالبيئة مثل الفحم وغيره من مصادر الطاقة التقليدية؛ حيث تسعى الدولة أن يكون لديها مزيد من مصادر الطاقة المتجددة بما يمثل 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035؛ حيث تمتلك مصر القدرة على امتلاك هذه الصناعة بدءًا من الألات نهاية بالعنصر البشري.

وتقول إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يدعم أهداف الأمم المتحدة المستدامة ال 17 ومنها توفير حياة نظيفة وهو ما يتقابل مع رؤية مصر واستراتيجيتها لعام 2030 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل الإنبعاثات الكربونية؛ ودخول مصر مرحلة تصنيع الهيدروجين الأخضر يخدم الوصول لهذه النتائج.

وتفرق د. وفاء علي بين الهيدروجين الأخضر والأخر الأزرق والرمادي، أن الأخضر ليس له أثار جانبية ضارة على البيئة بخلاف النوعين الأخرين؛ أيضًا يمتاز الأخضر بقيمته الاقتصادية العالية على الدخل القومي فالطلب العالمي عليه يقدر حاليًا ب60 مليون طن سنويا، ومن المحتمل يزداد الطلب عليه بحلول عام 2025 إلى 2030؛ أيضًا سيزداد الاستهلاك العالمي الهيدروجين الأخضر ل 350 مليون طن بقيمة 300 مليار دولار ؛ كما سيوفر نحو 400 ألف فرصة عمل.

موضوعات متعلقة

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

ممنوع التقاضي منهم.. قانون العمل يحظر استغلال العمال نظير تشغيلهم

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

الصور

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروع محطة مياه الشرب بمدينة ناصر

image description

محافظ دمياط تتابع انتظام اليوم الدراسى

image description

وقفة احتجاجية لأهالي «البصارطة» بسبب «تجارة المخدرات»

image description

«إبراهيم».. حكاية صانع تمثال حورس من بقايا الحديد (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2021

البحث عن 39 طالبا خطفوا بولاية كادونا النيجيرية

مصرع وإصابة 8 فى حريق بالغابات الصينية

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رجاء حسين تُبهج صالون الفن والمجتمع.. بمركز الإبداع الفني

وزيرة الثقافة: نحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الإبداعية لخلق شخصيات مستنيرة

القومى للترجمة يصدر منزل الأشباح

شخصيات الكاريكاتير المصري.. من رفيعة هانم إلى عزيز بك الأليت