انتحار سائق لشكه في سلوك زوجته بالقليوبية

تخلص سائق توك توك، من حياته، بتعليق رقبته بجنش بسقف حجرته، داخل مسكنه بشبرا الخيمة لمروره بحالة نفسية لإنفصاله عن زوجتة، لشكة في سلوكها، تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاه المدعو "ت. ا"، 39 عاما سائق توك توك، ومقيم مدينة السعادة، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن المجنى عليه، تخلص من حياته بتعليق رقبته بجنش بسقف حجرته، لمروره بحالة نفسية سيئة، لانفصاله عن زوجتة لشكة في سلوكها.تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.