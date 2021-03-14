حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ«حشيش» قيمته مليون جنيه بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 150 طربة حشيش بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين مددائرة قسم شرطة برج العرب مسرحا لذلك.عقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين والقي القبض عليهم اثناء استقلالهم سيارتين بدائرة القسم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 150 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم قرروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.050.000 جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.