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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

الأحد 14/مارس/2021 - 12:24 م
مارفيلوس مارفن هاجلر
مارفيلوس مارفن هاجلر
وكالات
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توفي الأمريكي مارفيلوس مارفن هاجلر، الذي سيطر على منافسات الملاكمة في وزن المتوسط خلال ثمانينات القرن الماضي عن 66 عاما، وفقا لما أعلنته زوجته كاي هاجلر يوم السبت.

ويملك هاجلر، الذي غير اسمه بشكل رسمي إلى مارفيلوس في 1982، سجلا رائعا حيث فاز 62 مرة مقابل التعادل في نزالين والخسارة ثلاث مرات خلال مسيرته الحافلة التي انتهت في 1987 بعد الهزيمة أمام شوجار راي ليونارد.

وكتبت كاي هاجلر في صفحة لمحبي مارفيلوس مارفن هاجلر على فيسبوك "أشعر بالأسى لإعلان مثل هذا الخبر الحزين جدا، لقد توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله في نيو هامبشير".

وأضافت "أسرتي تناشدكم احترام خصوصيتنا خلال هذه الظروف الصعبة".

وكان مارفيلوس يعد من أبرز أبطال الملاكمة السابقين ولم يخسر بالضربة القاضية سوى مرة واحدة في 67 نزالا على مستوى المحترفين، بينما حقق 52 انتصارا بالضربة القاضية.

ولم يعرف بعد سبب الوفاة.

وقال موقع تي.إم.زد الخاص بالمشاهير إن هاجلر نقل للمستشفى في نيو هامبشير أمس السبت وهو يعاني من آلام في الصدر ومتاعب في التنفس.

وقال مروج الملاكمة فرانك وارين عبر موقع تويتر "فلترقد بسلام.. لقد فقدت الملاكمة اليوم واحدا من أعظم الملاكمين على مدار التاريخ".

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