10790 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد 10790 ليصل إلى مليونين و569245.كما أظهرت الأرقام‭‭ ‬‬زيادة الوفيات بواقع 70 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 73371 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.