الصحة توجه فريق طبي لمساعدة حالة «محمد صبرة» بالمنوفية

صرح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإرسال فريق طبي لمساعدة حالة "محمد صبرة" وعمل اللازم طبيا له.وكلف المكتب الإعلامي بالتواصل مع الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والذي من جانبه وجه على الفور بإرسال فريق طبي إلى منزل المريض، كما سيقوم المكتب الإعلامي بمتابعة حالة المريض وتقديم تقرير بما تم.وكان قد تعرض محمد صبرة المقيم بمركز تلا محافظة المنوفية لحادثة أثناء فترة عمله بدولة الإمارات أدى إلى عجزه كليا، والذي أكد أن كثير من الأطباء وقعوا الكشف عليه وبعضهم قال له إنه مصاب بقطع في النخاج الشوكي ولا يوحد علاج لك والبعض الآخر أكد أنه لابد من إجراء عملية، موضحا أنه يكشف يقوم بعمل جلسات علاج في إحدى المستشفيات كل أسبوع بـ7 آلاف جنيه.وقال "صبرة" الذي يبلغ من العمر 27 سنة، ويعمل نجار مسلح بدولة الإمارات، إنه سقط من الدور الثاني أثناء عمله أنه يحتاج إلى علاج أسبوعي بقيمة 800 جنيه، والحالة الصحية لا يوجد بها أي تقدم، وحالتي زي ما هيه، وناشد وزيرة الصحة لمساعدته في العلاج وأضاف نفسي أقف علي رجلي تاني وأساعد أهلي لأننا عايشين بالايجار وظروفنا علي قد الحال".