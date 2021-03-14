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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الاعدادية برقم الجلوس

الأحد 14/مارس/2021 - 03:55 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أتاحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، رابط للحصول على نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي، بعد أداء الطلاب، الامتحان المجمع متعدد التخصصات، عن منهج الفصل الدراسي الأول.

وقررت وزارة التربية والتعليم، وضع امتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام، بشكل مختلف عن الأعوام السابقة.

اعتبرت الوزارة امتحان الترم الأول تقييميا فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الأول، وإذا نجح في الامتحان أصبح لائقا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي ستكون بالدرجات الكاملة، وسيتمحن فيها الطالب بناء على مناهج الترم الثاني.

والطالب الذي لم يجتازه سيعقد له امتحان تكميلي في شهر أبريل المقبل، شرطًا لدخوله امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وجاءت هذه الخطوة من وزارة التربية والتعليم، لتخفيف الضغط على الطلاب، بإلغاء مناهج الفصل الدراسي الأول على أن يركز الطالب في تحصيل مناهج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، التي سيدخل امتحان نهاية العام بناء على ما تحصل منها.

ويمكن لطلاب محافظة القاهرة، الحصول على النتيجة برقم جلوس الطالب عبر هذا الرابط من هنا

كانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ فاكس هام للمديريات التعليمية؛ بضرورة التنبيه على جميع مدارس الإعدادية بإرسال نتيجة الطلاب بالدرجات، للطلاب الذين أدوا الامتحان المجمع متعدد التخصصات على منهج الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021.

وأشارت إلى أنه يتم ارسال النتيجة على فلاشة ملف اكسل وإرسالها إلى مقر اللجنة في موعد أقصاه الأحد المقبل الموافق 14 مارس 2021.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ كانت قد حددت طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 الترم الأول التي جاءت كالتالى:

1- اضغط على رابط نتيجة الإعدادية 2021
2- اكتب رقم القومي للطالب
3- اضغط على كلمة بحث

تجدر الاشارة إلي أن الامتحان المجمع نتيجته لا تضاف للمجموع ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، و اجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.

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وفى حالة عدم اجتياز الطالب خلال الامتحان المجمع، أو حصول هذا الطالب على مجموع ٥٠% أو أكثر في ورقة الامتحان، ولكنه حصل على أقل من ٢٥% في مادة من أصل الخمس مواد يجب عليه أن يؤدى إمتحان آخر تكميلي في المواد التي حصل فيها على مجموع منخفض ليسمح له بأداء امتحان الترم الثاني.

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