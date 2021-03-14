وزير التموين يستجيب لطلب مواطنة نقل ابنها للعمل بالقرب منها لرعايتها

استجاب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جولته في محافظة الدقهلية، لطلب مواطنة نقل ابنها للعمل بالقرب منها من مطحن جمصة إلى المنصورة وذلك لرعايتها.وعلى الفور، وجّه المصيلحي، رئيس شركة مطاحن شرق الدلتا بالاستجابة لطلبها.وركّز الوزير خلال زيارته مركز خدمة المواطنين بعد التطوير بقرية شها على أهمية المعاملة الحسنة للمواطنين خلال تلقي الخدمة بشكل يليق بوزارة التموين والتطور التكنولوجي.وتستهدفت الوزارة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية من إجمالي مكاتبها التي تملكها، وعددها 1412 مكتبا تموينيا، وجرى الانتهاء من تطوير 280 مركزا في 26 محافظة، وجار استكمال أعمال التطوير في 20 مركزا خدميا تنتهي بنهاية فبراير 2021 ليصبح عدد المراكز المطورة 300 مركز خدمة.