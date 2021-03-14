الإمارات وكازاخستان تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأحد مع رئيس وزراء كازاخستان أسكار مامين سبل تعزيز التعاون المشترك.وأعرب الشيخ محمد بن راشد وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية عن ثقته بأن زيارة رئيس وزراء كازاخستان لدولة الإمارات، ستثمر عن نتائج طيبة على مختلف الأصعدة خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك والأمن الغذائي والطاقة النظيفة وغيرها من المجالات، مما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.وأكد أن الإمارات ترحب بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع كازاخستان وتأمل أن تتضاعف الزيادة في حجم التبادل التجاري، وتأسيس قاعدة استثمارية تشمل عددا من القطاعات التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين بشأنها.من جانبه، هنأ رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الإمارات بالإنجاز العلمي الكبير الذي حققته الدولة بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، معربا عن ثقته في نجاج معرض (إكسبو دبي 2020) الذي سيعقد أكتوبر المقبل.