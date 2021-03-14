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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وسط إجراءات وقائية.. المدرسة الأسقفية تستقبل الفصل الدراسي الثاني

الأحد 14/مارس/2021 - 12:21 م
المدرسة الأسقفية
المدرسة الأسقفية
تريزة شنودة
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استقبلت المدرسة الأسقفية بمنوف والتابعة للكنيسة الأنجليكانية اليوم الأحد، الطلاب فى مستهل الفصل الدراسى الثانى، وسط إجراءات وقائية مشددة فى ظل ما يفرضه وباء كورونا من قيود.

من جانبه قال مجدى أبو السعد مدير المدرسة، فى بيان صادر اليوم عن الكنيسة الأسقفية: تم وضع أجهزة قياس الحرارة داخل الأتوبيسات الخاصة بالمدرسة وعند الأبواب وتعقيم الفصول بالإضافة لوضع مطهرات داخل الطرقات فى كل دور.

وأضاف أبو السعد: استقبلنا تلاميذ الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادى، حيث يُستكمل حضور الطلاب وفقًا للجداول الموضوعة وذلك لضمان التباعد الاجتماعي.

المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

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