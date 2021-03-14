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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 1158 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:19 م
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1158 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 1.5 طن "مقطعات لحوم ودواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة، و11.6 طن "سكر، مكرونة، أرز بدون مستندات مجهولة المصدر بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8 أطنان "مخللات" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك محل للمخللات بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، و3.5 طن "أرز" معبأة داخل عبوات بدون مستندات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أطنان "سكر حر" به نقص في الأوزان تتراوح بين 120 إلى 140 جراما بـ"الباكتة" الواحدة زنة 20 كيلو جرام، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة قنا، وضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة سوهاج لتصرفه في 10.1 طن دقيق بلدى مُدعم بالبيع في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز، وتجميعه 97 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على أموال الدعم المقرر لها، وضبط 4.64 طن أسمدة زراعية، كربونات كالسيوم، حامض الخليك، بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

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