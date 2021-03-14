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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«أبوالعينين»: إعلان «الجمهورية الجديدة» ضربة قوية للمتربصين بمصر

الأحد 14/مارس/2021 - 12:17 م
أبوالعينين
أبوالعينين
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إنَّ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي «ميلاد الجمهورية الجديدة» بمثابة ضربة قوية للمتربصين بمصر، مضيفًا: «سنرى بعد إعلان الرئيس للجمهورية الجديدة الكثير مثل البيانات التي تهاجم مصر».

وأكد «أبوالعينين» خلال انعقاد الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الأحد، أنَّ البرلمان مُطالب بتقديم تقارير دولية لكل ما يحدث في مصر من إنجازات واضحة في كل المجالات للرد على مثل هذه البيانات، مطالبًا كل نائب في دائرته أن يبدأ في الحوار مع أهالي دائرته في كيفية المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، قائلًا: «نحمد الله أن حبانا بقائد قادر على التفكير والحكمة في إدارة الأمور».

وشدد على ضرورة عقد لقاءات داخل البرلمان مع الخبراء والمثقفين والفنانين للحديث حول الجمهورية الجديدة، حتى يكون هناك رؤى تنبع من المشاركة والحوار وأن يكون هناك ميثاق جديد للجمهورية الجديدة تتحقق فيه رسائل الرئيس للشعب، موضحًا: «عقدنا العزم على بناء مصر الحديثة ومستقبلنا مرتبط بأحلام كبيرة».

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