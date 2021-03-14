وزير التموين يتفقد مركز خدمة المواطنين بشها في الدقهلية

تابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته في محافظة الدقهلية اليوم الأحد، لتفقد عدد من المنشآت التموينية برفقة محافظ الدقهلية حيث تفقد مركز خدمة المواطنين بقرية بشها.وقال وزير التموين، للعاملين بالمراكز التموينية "من حقكم تقعدوا ومن حق العاملين بالتموين العمل في بيئة نظيفة متطورة تكنولوجيا في مكان متطور".وأشار الوزير إلى أنه من المهم أن يقوم الموظف في المكتب التمويني بخدمة المواطن، وتقديم الخدمات المقدمة للجماهير كاملة بمعاملة حسنة تليق بوزارة التموين والتطور التكنولوجي.وتستهدف الوزارة تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية من إجمالي مكاتبها التي تملكها، وعددها 1412 مكتبا تموينيا، وجرى الانتهاء من تطوير 280 مركزا في 26 محافظة، وجار استكمال أعمال التطوير في 20 مركزا خدميا تنتهي بنهاية فبراير 2021 ليصبح عدد المراكز المطورة 300 مركز خدمة.