«تنسيقية شباب الأحزاب» تشارك بمؤتمر اتحاد المسوقين «ما بعد الجائحة»

شارك وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» مكوَّن من النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، بالإضافة لكل من أسامة الرفاعي وأحمد البشبيشي وحازم هلال وشادي الحديدي، أعضاء التنسيقية، بانطلاق فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر اتحاد المسوقين The Marketers League، بعنوان «ما بعد الجائحة»، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.ويعد المؤتمر، الأول من نوعه للدعاية والتسويق والإدارة وريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 14مارس 2021.كما شارك أعضاء التنسيقية في جلسات نقاشية مع الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، عن أطر التعاون المثمر الممكنه، حيث رحبت بعقد لقاءات مع وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لبحث هذا الأمر.