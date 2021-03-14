التصريح بدفن جثة شاب انتحر أسفل عجلات المترو

أمرت نيابة الأزبكية بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه أسفل عجلات مترو الانفاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات مترو الأنفاق، وتوقفت حركة المترو لحين رفع أثار الجثة.فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أسرته بتوصل إلى هويته، ويقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.