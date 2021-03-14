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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد الفتاح: الطبيعة منحت الأغنية الشعبية سمات وخصائص متفردة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:13 م
الأغنية الشعبية
الأغنية الشعبية
نضال ممدوح
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يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، في السابعة مساء اليوم٬ حفل "حوار الطبول من أجل السلام" وذلك ضمن فعاليات شخصية مصر التراثية.

حوار الطبول من أجل السلام٬ يشارك فيه كل من: فرقة الطبول النوبية، فرقة الآلات الشعبية المصرية، وفرقة حسب الله، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

يتضمن برنامج الحفل حوار ثري بين فرقة حسب الله وفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية المصرية، بمشاركة المطربة الشعبية هدي السنباطي، المطرب صلاح عبد الحميد، الحفل رؤية الفنان انتصار عبد الفتاح.

وعن الحفل قال الفنان انتصار عبد الفتاح: الحفل دعوة إلى رحلة عبر نهر النيل العظيم٬ بالكلمة والإيقاع وبالجملة المنطوقة المواويل٬ من وجدان الإنسان المصري الشعبي والألحان الشعبية من أقاليم مصر المختلفة.

لقد أعطت الطبيعة الأغنية الشعبية سمات وخصائص متفردة فهم يغنون للطبيعة: شجرة الليمون٬ يانغناع٬ نهر النيل٬ العلاقات الإنسانية٬ ومع حوار فني بديع مع فرقة حسب الله السابع عشر وعودة للزمن الجميل. نعيش أجمل اللحظات الإنسانية الجميلة٬ لنستعيد تراثنا المتفرد٬ في أجواء من البهجة والأمل والسرور٬ في برنامج حافل ومتميز وشيق.

وأوضح أن الحفل برؤية فنية وبأسلوب يبرز معالم وفنون وجمال وتفرد شخصية مصر التراثية٬ من خلال فنونها والذي بدأ بتأسيس المشروع عام 1990، وعمل ورش فنية تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام وحوار علي ضفاف النيل مع أكثر من 45 دولة٬ وتم تكريمي وتكريم الفرقة من خلال عدة دول وتكريم خاص من رئيس جمهورية زامبيا وبحضور السفير صلاح عبد الصادق.

كما نالت الفرقة عدة جوائز وشهادات تقدير من مختلف المحافل والمهرجانات الدولية٬ وتضم الفرقة أمهر عازفى مصر في الآلات الموسيقية الشعبية المختلفة.

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