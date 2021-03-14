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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)

الأحد 14/مارس/2021 - 12:09 م
بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
عبدالناصرمحمد
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قام مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، بتوزيع 50 ألف شتلة زيتون مجانا على مزارعي مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشاد شعيب بالتعاون المستمر بين وزارة الزراعة ومحافظة مطروح من أجل خدمة المزارعين، مضيفا: "نقوم اليوم بتوزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى 10 ألاف شتلة لوز على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن غرب مدينة الضبعة حتى السلوم، بالإضافة إلى دعم واحة سيوة بـ10 شتلات زيتون مجانا".

ومن جهته، قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بمواطني مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية المستدامة من خلال توفير أصناف من شتلات الزيتون لزيادة الرقعة الزراعية لتحسين الحالة المعيشية لمزارعي الصحراء بالساحل الشمالي الغربي بتكليفات من وزير الزراعة لمركز بحوث الصحراء.

وأضاف زغلول، أن المركز يعمل علي تحقيق التنمية المستدامة لمزارعي مطروح والاستفادة من الموارد المائية والأرضية التي تستهدفها الدولة المصرية لتحقيق أعلى عائد من وحدتي الأراضي والمياه، بما ينعكس على خدمة مختلف القطاعات التنموية في الأراضي الصحراوية.

وقال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه بحث مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الخطوات النهائية الخاصة بتنمية المنطقة من خلال مشروع "الموائمة في البيئات الصحراوية" -برايد- بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، لتنمية غرب مطروح من منطقة الجفيرة غربي الضبعة وحتى السلوم غربًا، بالإضافة إلى منطقتي المغرة وواحة سيوة لتحقق نهضة زراعية غير مسبوقة على أرض محافظة مطروح، من خلال مركز بحوث الصحراء الذى يعمل على تقديم يد العون لأبناء المنطقة الغربية، من خلال المشروعات التنموية التي تحقق الاستقرار والتنمية.

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن مشروع "إيفاد" سينفذ العديد من المشروعات على أرض مطروح، من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وسيعمل على الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وإنشاء الآبار وتنمية الوديان وتنمية المراعي والثروة الحيوانية وتنمية المرأة.

كما يستهدف المشروع، إقامة عدد من المدارس المتنوعة بالمنطقة الساحلية من تعليم الأساسي والثانوي والفني ووحدات الفصل الواحد ووحدات صحية وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست بواحة سيوة، ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل وذلك وفقا لاحتياجات التنموية للمنطقة.

وأكد الأمير على دعم شباب الخريجين، من خلال حصولهم على أراض يتم استصلاحها من المشروع بمنطقة المغرة، كما سيقوم المشروع بإنشاء مركز دعم فني وإرشادي لمنطقة غرب الضبعة لأول مرة بمحافظة مطروح، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة مطروح، من خلال الدعم المستمر من وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي ممثلا في مركز بحوث الصحراء.

كما تفقد اللواء خالد شعيب، والمهندس محمود الأمير الأعمال الانشائية لتطوير بعض السدود الأسمنتية التي تتم بمنطقة وادي الخروبة لمجابهة مخاطر السيول الحد منها والعمل على الاستفادة القصوى من مياه الأمطار.
«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)
«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)
«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)
«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)
«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)
«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)
«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)
«بحوث الصحراء» يوزع 50 ألف شتلة زيتون مجانا بمطروح وسيوة (صور)

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