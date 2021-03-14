عودة الدراسة من جديد بالإسكندرية والحضور اختيارى

انتظم اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٠٢٠٢١ طبقا للكتاب الدورى رقم ٥ بتاريخ بمعظم مدراس الإسكندرية، مع تقسيم أيام الحضور والحصص الدراسية، ووفق طرق التقييم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.ورصدت "الدستور" أن حضور الطلاب في اليوم الدراسي للفصل الدراسي الثاني ليس بكامل طاقته نظرا لكون الحضور اختياريا "بدون غياب" طبقا للكتاب الدورى رقم ١ بتاريخ ٢٠٢١٢١٨.واستعدت المدارس بأعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وإجراء الصيانات العاجلة والبسيطة للمقاعد الخشبية في الفصول، وتوفير عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس والتأكيد على جاهزية جميع مدارس الإسكندرية لاستقبال الطلاب وفق الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.وشملت التجهيزات كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة من التعقيم والتطهير الدائم والمستمر للفصول الدراسية والطرق والأفنية قبل اليوم الدراسي.