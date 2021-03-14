رئيس البرلمان يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتى القرض الأول والقرض الإضافي، الموقعتين بينهما بتاريخي 7 و8 ديسمبر 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الواقعة فى الكويت.وشملت الإحالات، قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنه 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلع 5 مليون و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة فى الكويت.كما تم إحالة قرار الرئيس رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار الحضرى للبنية التحتية بمصر، الموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر2020، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.