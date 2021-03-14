معايدة شهر شعبان .. اجمل الرسائل للموبايل 2021

يحتفل اليوم الأحد، المسلمون في بقاع الأرض، بأول يوم في شهر شعبان المبارك، حيث يتبادلون رسائل التهنئة، لذا يبحث الكثير من المواطنين الآن عن أجمل الرسائل للموبايل 2021، لأجمل المعايدات للشهر الكريم، الذي كان النبي يكثر فيه الصوم، والكثير من المسلمين يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم.

معايدة شهر شعبان .. أجمل الرسائل للموبايل 2021

ويستطيع المواطنين تبادل التهنئة لبعضهم البعض من خلال الرسائل التالية الحديثة وهي: شعبان شهر فلاح ورمضان عطره لاح عسى أيامك أفراح وكل أحزانك تنزاح، كما يمكن إرسال تهنئة"سرعان ما تهب نسائم روحانية تذكرنا بالأحبة فنحن شغفنا إليهم اللهم بارك لهم في شعبان وبلغهم يا كريم شهر رمضان" .





وتتضمن رسائل معايدة شهر شعبان أيضا: باركـ الله لك في شعبان، وبلغك رمضان، وجعلك من عتقائه والمقبولين، اللهم آمين يا رب العالمين، وكذلك يمكن إرسال "أشرقت شمس شعبان كتب الله لك الغفران وبلغك شهر رمضان وبيض وجهك بالإيمان.





ومن الرسائل التي ممكن تكون في بداية اليو، صباح الحبايب بشعبان يبلغهم ربي رمضان تام بلا نقصان، و يجزيهم أعلى الجنان.





ومن الرسائل التي ترسل على هيئة مسامحة" ربي إني سامحت كل من اخطى علي بعلمي أو دون علمي، ولا تجعل في قلب أحد من خلقك حقد علي حللوني وسامحوني، فَشعبان شهر ترفع فيه الأعمال وتشتمل المعايدات أيضا على المعايدة الشهيرة والمعروفة والتي لا تخلو من جميع المناسبات"كل عام وأنتم بخير أحبتي علينا شهر كريم، وكذلك "أسأل الله العظيم أن يجعل هذا الشهر عليك من أجمل شهور السنة".

فضل شهر شعبان المبارك

يعد شهر شعبان، من الشهور المباركة المعظمة عند المسلمين في بقاع البشرية منذ رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هو الشهر الثامن في تقويم السنة الهجرية، أو كما يطلق عليها البعض السنة القمرية، ويأتي هذا الشهر الكريم بعد شهر رجب وبعده شهر رمضان المبارك.





ومن الشهور المفضلة، لذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه، فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ» متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفى هذا دليل على أنه كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره.



