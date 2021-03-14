«القطن المصري» كتاب جديد لعمرو هيكل عن دار الحضارة العربية

صدر حديثًا عن دار الحضارة العربية للنشر٬ كتاب جديد بعنوان "القطن المصري.. استراتيجية للحد من الاحتباس الحراري" للباحث عمرو هيكل، خبير التكنولوجيا والطاقة.ويشير المؤلف في كتابه إلى أن الملابس تمثل 6.7 ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، أي ما يعادل كل شخص على هذا الكوكب يقوم برحلة لمسافات طويلة تبلغ 4100 كيلومتر كل عام، وفقًا لتقرير جديد صادر عن EJF.القطن العضوي هو حل متاح بسهولة - نسيج متعدد الاستخدامات له جزء بسيط من تأثير المناخ على المنسوجات الأخرى وهو أكثر إنصافًا للمزارعين. يجب على الحكومة والمصنعين وتجار التجزئة العمل معًا لضمان حصولها على الحصة السوقية التي تستحقها.وأشار المؤلف إلى أن ملابسنا تلعب دورًا مهمًا في التدفئة العالمية.، يتطلب تصنيع طن من المنسوجات ما بين 15 و35 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، اعتمادًا على القماش، مقارنةً بطن واحد فقط من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج طن من الورق، بشكل عام، تضخ صناعة النسيج ما بين 1.22 و2.93 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كل عام.كما أن زيادة إنتاج المنسوجات واستهلاكها بشكل كبير، ومن المتوقع أن تزداد المشكلة سوءًا. منذ عام 1975، تضاعف الإنتاج العالمي للمنسوجات ثلاث مرات تقريبًا. يستهلك الأوروبيون الآن في المتوسط 31 كجم من المنسوجات للفرد كل عام.كما أن الألياف الأخرى ليست أفضل فهي تتطلب حوالي 342 مليون برميل من النفط كل عام لتلبية الطلب على الألياف البلاستيكية. تفكك الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون والأكريليك مسؤول عن ما بين 20 و35٪ من جميع المواد البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية.ويؤكد أن التحول إلى القطن العضوي جزء أساسي من الحل. إن التوفير السنوي البالغ 96.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون الذي توفره هذه الزراعة المستدامة يعادل قيادة سيارة متوسطة حول العالم 14،112 مرة. بالإضافة إلى القضاء على الحاجة إلى مبيدات الآفات السامة، فإن المدخرات السنوية من المياه من زراعة القطن العضوي تعادل حاليًا 95000 حمام سباحة بحجم أولمبي. يمكن توفير الكثير إذا أصبح القطن العضوي جزءًا أكبر من حصة السوق.يذكر أن الباحث عمرو هيكل: زميل وكيميائي معتمد في الجمعية الملكية للكيمياء في المملكة المتحدة، عضو في جمعية سيجما إكس أي جمعية الشرف الدولية في البحث العلمي الأمريكية، أيضا هو زميل ومدير معتمد في معهد الإدارة المعتمد بالمملكة المتحدة هو أيضا عضو وعالم مسجل في معهد العلوم والتكنولوجيا بالمملكة المتحدة.