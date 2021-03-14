محافظ مطروح يطمئن على انتظام العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة، مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.واطمأن محافظ مطروح على انتظام العملية التعليمية والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس من تباعد وتقليل الكثافة بالفصول وارتداء الكمامة الطبية والالتزام بكافة التعليمات الوزارية لتوفير مناخ تعليمي أمن لأبنائنا الطلاب.وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه يتم تكثيف جهود التعقيم والتطهير الدوري لكافة المدارس والمقار التعليمية قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسى، مشيرا إلى أنه طبقا للتعليمات الواردة تم رفع الغياب بالمدارس والحضور اختيارا مع ضرورة أن يقدم ولى الأمر إقرار إلى المدرسة يؤكد فيه اختيار التعليم عن بعد فى استكمال مناهج الفصل الدراسى الثانى مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم وفرت عدد من وسائل للتعليم أونلاين من خلال المنصات التعليمية ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية وغيرها لمساعدة الطلاب للتعلم عن بعد.